Athlétisme: une blessure prive Koen Naert des Mondiaux de Budapest

Koen Naert ne courra pas le marathon des championnats du monde d’athlétisme le dimanche 27 août à Budapest. Une blessure au talon a contraint l’ancien champion d’Europe de marathon à déclarer forfait.

Après quatre participations aux championnats d’Europe, dont une victoire en 2018 à Berlin, et deux Jeux Olympiques (22e à Rio et 10e à Tokyo), Koen Naert voulait enfin participer à 33 ans à des championnats du monde d’athlétisme cette année. Budapest s’inscrivait dans sa préparation en vue des JO de Paris l’année prochaine. Le 16 avril, à Rotterdam, Naert s’était qualifié pour les Mondiaux et les Jeux en réalisant un record personnel dans le marathon en 2h06 : 56.