Pas de frigo dans les classes de vos enfants pour les boîtes à tartines: avec cette chaleur, attention à l’intoxication alimentaire!

C’est le casse-tête des parents par ces chaleurs déjà estivales : que mettre dans la boîte à tartines des enfants et comment les conserver jusqu’au temps de midi en toute sécurité ?

Car si l’Afsca recommande évidemment de conserver la boîte à tartines des enfants dans un frigo à 7ºC maximum pour protéger les aliments, dans la réalité, très peu d’établissements scolaires peuvent se permettre de mettre à disposition un frigo dans chaque classe… « Avec huit classes de maternelles, pour 160 enfants environ, il faudrait acheter plusieurs frigos et ce serait une grosse logistique pour les institutrices », nous signale le directeur d’une école de la région de Marche-en-Famenne. Et on ne parle même pas des 12 classes de primaires… « Les toutes petites écoles ont peut-être plus de facilité à proposer un frigo accessible aux élèves, si elles en ont le budget ».