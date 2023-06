Depuis 2019, près de 2.000 places ont été créées dans les maisons de repos wallonnes: «L’accessibilité financière est une préoccupation majeure»

Quelque 300 places de court séjour ont également vu le jour et pas loin de 6.000 places de maison de repos ont été requalifiées en places maison de repos et de soins sur 10 ans, répondant aux besoins des profils les plus lourds, a indiqué la ministre wallonne de l’Action sociale, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement régional.

« En 2019, les moyens budgétaires ont été consacrés entièrement à la requalification de lits maison de repos en lits maison de repos et de soins, compte tenu de l’évolution de dépendance des résidents. Pour l’année 2020, on a opté pour la création de places de maison de repos, compte tenu des demandes introduites. L’année 2021 a été un mixte des deux options et l’année 2022, celle de la requalification », a précisé la ministre.