Le nouveau Lexus GX n’est pas pour l’Europe, mais…

Toujours cantonné au second plan en Europe, Lexus ne peut pas se plaindre d’un manque de popularité sur des marchés comme les Etats-Unis. Là-bas, la gamme du constructeur est plus développée qu’ici, et compte notamment un imposant SUV, disons même un vrai 4x4. Car le GX n’est autre qu’un légendaire Toyota Land Cruiser, version de luxe. Et voici donc à quoi ressemble la nouvelle génération, qui sera lancée en 2024. Conclusion ?

Gros dur

Conclusion, ce que vous avez sous les yeux est également un avant-goût du futur Toyota Land Cruiser. Seule la face avant devrait être différente, mais pour le reste, on constate que le géant japonais a décidé de miser sur un design old-school, très carré, très costaud. Le look reflète donc des capacités tout-terrain qu’on imagine déjà à la hauteur de la réputation du modèle, qui n’a rien à envier à Land Rover ou Jeep. Au lancement, le Lexus sera équipé d’un moteur V6 3.4 litres qui développe 354 ch et 600 Nm. Il dispose bien sûr de tout l’outillage tout-terrain nécessaire, dont une gamme de boîte courte. La capacité de remorquage est impressionnante : jusqu’à 3.629 kilos. Enfin, Lexus annonce aussi une motorisation hybride que devrait logiquement reprendre le Toyota.