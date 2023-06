20 Ferrari sorties de grange aux enchères

Durant la Monterey Car Week, l’un de évènements les plus prestigieux du monde dans le domaine de la voiture de collection, la maison RM Sotheby’s mettra en vente une vingtaine de Ferrari qui viennent d’être redécouvertes dans l’Indiana (USA). Et comme le montrent les images, certaines de ces voitures ont connu des jours meilleurs…

La faute à Charly

L’histoire est la suivante. Les 20 Ferrari étaient soigneusement stockées dans un hangar quand, il y a à peu près 20 ans, l’ouragan Charly est passé par là. Il a détruit le hangar qui abritaient les belles, et celles-ci ont été déplacées en l’état, avant d’être quelque peu oubliées. C’est ce qui explique que si certaines des voitures semblent n’avoir pour défaut qu’une bonne couche de poussière, d’autres, ont pris des morceaux de bâtiment sur « la tête ». On pourrait donc imaginer qu’il y a de bonnes affaires au programme, mais c’est oublier que la restauration d’une Ferrari n’est pas donnée. Surtout dans le cas d’une 365 GT 2+2 au toit défoncé, ou d’une très rare 308 à la carrosserie en fibre de verre. Et ne parlons pas de la 500 Mondial Spider de 1954, dont il ne reste qu’une coque vraiment très chiffonnée. Ça fait mal au cœur…