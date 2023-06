Volkswagen crée un concept-car pour un film d’animation

Les constructeurs qui développent des concepts pour des superproductions hollywoodiennes, on connaissait. Les constructeurs qui développent des concepts pour des jeux vidéo, c’est désormais une habitude. Mais qu’un constructeur se lance dans la création de concept pour un film d’animation pour enfant, c’est nouveau. Volkswagen l’a fait, mais pas avec n’importe quel film. Ce sera dans le long métrage des aventures de Ladybug et Chat Noir, véritable phénomène cocréé en France.

Coccinelle

Sensibilisation des enfants oblige, tous les véhicules figurant dans le film sont issus de la famille électrique Volkswagen ID. Plus précisément, des concepts ayant préfiguré des modèles de série, comme l’ID Crozz devenu l’ID.5, l’ID Vizzion devenu l’ID.7, et l’ID Buzz devenu… l’ID.Buzz. Le nouveau concept ne porte pas de nom, mais a très clairement les traits d’une Coccinelle, réinterprétée façon ID. Le concept a-t-il été créé exclusivement pour le film, ou annonce-t-il quelque chose dans la vie réelle à brève échéance ? Sur ce sujet, VW se plait à entretenir le mystère. La seule solution pour en savoir plus dans l’immédiat sera de se rendre en salles le 5 juillet, ou de se connecter à Netflix le 28 juillet.