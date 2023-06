Mike Trésor, nouveau Diable rouge: «J’ai dû annuler mes vacances, mais je ne le regrette pas»

Une décision qui avait alors provoqué le courroux de la direction limbourgeoise. Cette fois, l’ailier gauche tient sa première convocation chez les A. Sa sublime saison avec le Racing Genk (8 buts et 24 assists notamment) ayant donc – fort logiquement – été récompensée. Sans oublier le titre de Footballeur Pro et le Soulier d’Ébène, qu’il a reçu ce mardi à Tubize. Pour le joueur de 24 ans, une nouvelle aventure commence… avec le bizutage qui va avec. « Je n’ai pas encore eu à chanter mais j’ai déjà quelque chose en tête », rigolait-il lors de son premier grand oral devant la presse.

Qu’est-ce que ça vous fait de revenir ici, à Tubize, où vous avez joué en étant jeune ?

Je pense parfois à ça. En plus, je n’habite pas très loin d’ici. Cela fait bien sûr très plaisir. Puis c’est vrai que quelques images du passé remontent. Je suis très content et très fier d’être là.

Émotionnellement, on imagine que ça n’a pas été simple de passer de la déception de la perte du titre avec Genk au bonheur d’une sélection…

Bien sûr, c’est très compliqué. Je dois dire que c’est difficile de digérer ce moment et de laisser ces derniers matches de côté car c’était une très longue saison. Après, on peut être très fier de ce qu’on a montré avec le Racing Genk. Oui, ça prendra sans doute encore du temps mais on va essayer de mettre ça de côté. J’ai pu prendre une semaine de repos, ça m’a fait du bien. Maintenant, je suis chez les Diables et suis très heureux d’avoir été appelé. En fait, j’avais déjà planifié mes vacances (NDLR : aux États-Unis), mais j’ai dû les annuler. Je ne le regrette évidemment pas car, au fond de moi, j’espérais être sélectionné.

Qu’attendez-vous de ce rassemblement ?

Je veux d’abord apprendre pendant cette semaine, puis j’espère recevoir quelques minutes de jeu afin de montrer ce que je peux apporter.

Vous a-t-on déjà parlé de vos 24 assists délivrés ?

On n’a pas beaucoup parlé de ça, on se contente de parler de mon intégration, de prendre des nouvelles de chacun car on a tous eu des longues saisons. Le record de Kevin De Bruyne (NDLR : 31 cette saison) ? Je ne vois pas cela comme un objectif à dépasser. Je veux simplement aider l’équipe du mieux possible.

La non-sélection du mois de mars est-elle dorénavant effacée ?

Il y avait de la déception, en effet. Mais ce sont des choix posés par le sélectionneur. Comme je l’ai toujours répété : c’est à moi de faire en sorte de ne pas avoir d’arguments contre moi et de pouvoir être prêt quand on m’appelle. J’ai essayé de faire abstraction de la communication de Genk à l’époque, je voulais me concentrer sur le terrain et les choses sur lesquelles j’ai de l’influence. Le coach ne m’a pas donné d’explication pour le précédent rassemblement et ce n’est de toute façon pas un sujet sur lequel il faut revenir dessus. Le plus important, c’est aujourd’hui, il m’a d’ailleurs dit les raisons pour lesquelles je suis là cette fois.

Le Burundi a-t-il encore essayé de vous convaincre ces dernières semaines ?

Oui et le Rwanda aussi. Mais, sportivement et avec tout le respect que j’ai, cela a toujours été un choix facile d’opter pour la Belgique car cela fait partie de mes objectifs de carrière. Mon papa a joué pour le Burundi, mais on avait un profil différent. Il était gaucher et jouait plus bas mais peut-être que ma technique de frappe vient de lui…

Certains ont évoqué la possibilité de vous naturaliser néerlandais. Était-ce vraiment une option ?

Les personnes savent que j’ai joué en Hollande pendant un bon moment et que j’y ai beaucoup d’amis, mais ce n’était pas du tout dans mes projets. Plusieurs de mes anciens coéquipiers me charrient d’ailleurs parfois avec mon accent.

Au vu de votre saison, peut-on s’attendre à un transfert dans ce mercato ?