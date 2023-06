La Belgique fait protéger une zone proche de la station polaire en Antarctique: «Face à la montée des tensions géopolitiques et l’intérêt des touristes, elle a plus que besoin»

La proposition élaborée avec l’aide de scientifiques belges et internationaux a été approuvée par consensus à Helsinki, à l’occasion de la 45ème assemblée consultative annuelle du traité sur l’Antarctique. L’accès à cette ASPA sera interdit à des fins non scientifiques ou touristiques.

« Face à la montée des tensions géopolitiques dans et autour de l’Antarctique, et à l’intérêt croissant des touristes, des pêcheurs et des scientifiques, l’Antarctique a plus que jamais besoin de la protection offerte par le traité. Année après année, la communauté internationale reconnaît l’impact des activités humaines croissantes, ainsi que la nécessité de développer un réseau mondial de zones spécialement protégées en Antarctique (ASPA) et de zones gérées spéciales de l’Antarctique (ASMA). La protection de la biodiversité de l’Antarctique et de ses écosystèmes est essentielle dans la lutte contre le dérèglement climatique », a souligné Mme Khattabi,