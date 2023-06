D2 ACFF - Bastien Letellier rejoint le staff du RFC Tournai: «Je connais déjà la maison»

Après la fin de collaboration surprenante entre lui et le Pays Vert, Bastien Letellier a retrouvé un challenge intéressant puisqu’il rejoint le staff du RFC Tournai en qualité d’adjoint et de préparateur physique. « Le feeling est tout de suite passé avec le coach et la direction », explique l’entraîneur, UEFA A et préparateur physique pour qui cette arrivée au stade Luc Varenne ressemble à une évidence.

« Je connais déjà la maison puisque j’ai fait une bonne partie de ma formation à Tournai. Mon papa, Gilles, a aussi été capitaine de l’Union. Cette solution est aussi parfaite pour concilier le foot et ma vie de famille. Je vais pouvoir mettre mes compétences au service du club et du staff. »