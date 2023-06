«Envole-moi»: Victor Belmondo, pas qu’un «petit-fils de»

Pour jouer Thomas face au jeune Yoann Eloundou, un acteur pas totalement inconnu, et certainement pas de nom : Victor Belmondo, fils de Paul Belmondo et petit-fils de l’inoubliable Jean-Paul Belmondo. Le choix du comédien de 29 ans n’est pas totalement dû au hasard des castings. Son personnage ne parvient pas à s’affranchir de son histoire familiale. En ce sens, le choix de Victor Belmondo n’était pas anodin pour Christophe Barratier : « Victor véhicule cette part de fantaisie, un côté incongru et iconoclaste qui renvoie à son grand-père », soulignait le réalisateur à la sortie du film, en 2021, « mais il ne faut pas s’y tromper : il a suivi une formation très sérieuse. Ce garçon a beaucoup de talent et est très professionnel. Il m’a tout de suite fait confiance, il écoute beaucoup, et travaille énormément. Hormis un air de famille évident, il tient aussi de son grand-père une grâce, un côté élancé, presque élastique, une attitude apparemment nonchalante, sans jamais pourtant verser dans le mimétisme. »

Le comédien a conscience qu’il ne peut pas brûler les étapes s’il ne veut pas se faire traiter de « petit-fils de » opportuniste. « Je sais qu’on m’attend au tournant, qu’il y a parfois une amertume, parce qu’on pense, à tort, que c’est plus simple pour moi », nous confiait-il à la sortie de « Mon bébé ». « On me compare à un modèle, et la barre est placée très haut. Cette pression, je la transforme en travail. Je bosse dix fois plus pour montrer que je mérite d’être là. J’ai été recalé à beaucoup de castings. Quel que soit votre nom, si vous êtes mauvais, vous n’êtes pas engagé. On ne m’a pas fait de cadeaux, et si on m’en avait fait, je ne les aurais pas acceptés. Mais je comprends que les gens projettent des choses sur moi quand ils me voient. Si je n’avais pas ce nom-là et que je voyais un Belmondo arriver, je me dirais aussi : On va voir ce qu’il vaut, le petit. »