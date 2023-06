Arrêté ivre une première fois à Eupen, il continue à boire… et à rouler

Ce dimanche 12 juin, les services de la zone de police de Vesdre-Gueule contrôlent à 15 h 48 une voiture qui circule dans la rue de Herbesthal, à Eupen. Le conducteur, âgé de 58 ans, est sous l’influence de l’alcool et son permis de conduire est retiré.

« À 16 h 49, les policiers voient à nouveau la voiture circuler sur la rue de Herbesthal et l’arrêtent. C’est à nouveau le même homme qui est au volant. Un nouveau test d’alcoolémie se révèle positif et cette fois-ci, le taux d’alcool est encore plus élevé que précédemment », raconte la zone de police.