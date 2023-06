Ath : une nuée de Coccinelles au-dessus des Géants

La passion de la Cox ne faiblit pas. Au contraire, les adeptes de la VW type 1, de son nom d’origine, sont de plus en plus nombreux… et peu importe l’âge. Une transmission intergénérationnelle qui fait toujours vrombir les moteurs. Dans la région athoise, on retrouve quelques amateurs de cette belle mécanique, dont Grégory Dumont qui a décidé, un beau jour de 2017, de créer un rassemblement. « Nous venons de fêter notre cinquième édition », sourit l’organisateur. « Des amoureux de la Cox sont venus à Ath depuis la France, les Pays-Bas et même l’Allemagne. Il faut dire que les fans sont nombreux… sur terre ! Les passionnés se sont mélangés aux curieux. La Cox cultive ce regard particulier que de nombreux amateurs de voiture peuvent avoir. Elle fascine toujours. »

Dès le matin, le parking a été pris d’assaut par les Coccinelles. Les visiteurs ont pu déambuler entre les modèles. En début d’après-midi, un long cortège s’est étiré sur les 30 kilomètres du parcours. « La région athoise permet de jolies balades. Nous avons réalisé un circuit champêtre où les conducteurs ont pu s’en donner à cœur joie. De retour à la Sucrerie, nous avions prévu des concerts rock des années 60-70 avec Black Cat Joe et Miss Corina, un stand vintage, un barbecue, des bars, un bar à bulles et même des châteaux gonflables. »