Quevaucamps : clap de fin pour les Poipoines ?

Notre famille originaire de Quevaucamps en a vu des pays. Un tour de l’Europe tant effréné que passionnant. Le retour à la sédentarisation était inéluctable. « Pas facile de se revoir projetés dans la routine quotidienne lorsque, durant plus de 300 jours, nos vies n'étaient en majeure partie que découvertes, joies de vivre, étonnements ou rencontres », sourit Virginie. « Ça a pas mal tourbillonné dans nos têtes en imaginant notre avenir. Bien sûr, il y a la question de l'argent pour financer d'éventuels nouveaux projets, mais nous avons surtout eu la confirmation que ce qu'il faut absolument, c'est prendre le temps ! »

Le temps file et durant ces douze mois, Virginie et Vincent ont pris le temps… de se poser les bonnes questions, et de voir grandir Victor, Edouard et Célestine. « Pourtant, la vie à cinq dans dix mètres carrés n’a pas toujours été simple. Mais, nous avons aimé cette vie. Nous avons fait vivre notre aventure aux proches, aux amis ainsi qu’aux 5000 abonnés à notre chaîne et à notre newsletter. Nous avons vécu une aventure humaine, familiale extraordinaire. Cela restera graver en chacun de nous. »