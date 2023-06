Dodi Lukebakio évoque son probable transfert: «Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape»

Après la relégation du Hertha Berlin, Dodi Lukebakio est plus recherché que jamais sur le marché des transferts. L’attaquant de 25 ans serait notamment sur les tablettes de l’Inter Milan. « Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape dans ma carrière », a déclaré Lukebakio lors d’une conférence de presse organisée mardi à Tubize, où il se prépare à disputer avec les Diables Rouges les matchs de qualification pour le Championnat d’Europe contre l’Autriche (17 juin) et l’Estonie (20 juin).

L’avenir de Lukebakio n’est pas encore clair. « Mon agent y travaille. Je n’ai pas vraiment de préférence pour un championnat en particulier. Le plus important, c’est que je puisse y jouer, que je sois pour une fois dans une équipe qui se bat en haut du classement et qui, de préférence, joue aussi la Ligue des Champions. J’ai l’impression d’avoir fait un grand pas en avant cette saison. L’objectif est de choisir un club où je pourrai montrer mes qualités. Il n’y a pas de date limite, même si j’aimerais encore faire l’expérience de la préparation avec une nouvelle équipe. »

« Maintenant, je veux d’abord me concentrer sur les Diables Rouges. Je ne peux pas avoir la tête à tout ». Les derniers matchs internationaux se sont particulièrement bien déroulés avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. « Il est donc dommage que notre capitaine ne soit pas là. Mais nous avons suffisamment de qualités pour compenser le forfait de De Bruyne. Nous devons gagner en équipe. Romelu nous rejoindra plus tard. Je ne lui ai pas encore parlé après sa finale perdue en Ligue des Champions, mais cela lui fera sûrement plaisir à lui aussi. »