Sécheresse et vague de chaleur en Belgique: plusieurs cours d’eau interdits aux kayakeurs, d’autres vont suivre!

« On ignore combien de temps on pourra rester ouvert », observe de son côté Jonathan Leplang, gérants des Kayaks La Vanne, à Alle-sur-Semois. « Ce n’est plus qu’une question de semaines. Depuis sept ans, on remarque que le niveau de l’eau monte et descend très vite. Cela intervient de plus en plus tôt, c’est inquiétant. L’an dernier, nous avions dû fermer du 15 juillet au 25 septembre. Cette année, on n’est même pas sûr d’arriver au mois de juillet. Cela va faire un mois qu’on n’a plus eu de pluie dans la région. »