Si on vous parle d’une série qui met en parallèle la vie d’aristocrates et celle de leurs domestiques dans l’Angleterre du début du siècle dernier, vous pensez d’office à « Downton Abbey ». Et pourtant, ce n’est pas la saga de Crawley que programme ce jeudi Arte, mais bien « Maîtres et valets »… la série qui a inspiré « Downton Abbey ».

Ce feuilleton, basé sur l’autobiographie de Margaret Powell, qui a travaillé comme domestique en Angleterre au début du XXe siècle, a d’abord été diffusé de 1970 à 1975 sur la BBC (avec un passage sur TF1), en contant la saga des Bellamy de 1900 à 1930, avant d’être relancé de 2010 à 2012, le temps seulement de neuf épisodes, en suivant cette fois la famille Holland, les nouveaux propriétaires de la demeure située au 165, Eaton Place. C’est cette seconde mouture de la série, dont l’action se passe en 1936 sur fond d’abdication du roi Edouard VIII et de montée du nazisme, que propose de découvrir Arte.