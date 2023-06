Inauguration d’un kicker ancien au MuFIm de Tournai, offert par les Lions Clubs Athena, Cathédrale et Childéric

On ne le dit pas assez régulièrement, mais que de belles richesses occupent le musée de Folklore et des Imaginaires de la Ville de Tournai. Un musée vraiment pas comme les autres et surtout un endroit qui compte beaucoup pour les Tournaisiens.

Les différentes sections que comporte le MuFIm ont trait à la ville, aux paysages, à des rites de la vie, au travail, mais aussi à la vie quotidienne. La fête et les loisirs sont également évoqués avec bonheur.