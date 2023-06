20 voitures supplémentaires pour les abonnés Cambio à Jette

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette poursuit sa politique de développement du réseau de voitures partagées. Les efforts en ce sens sont notamment motivés par le fait que le taux d’utilisation des voitures partagées Cambio à Jette est un des meilleurs en Région de Bruxelles Capitale.

7 nouvelles stations rejoignent donc le réseau actuel. Le choix des localisations a été proposé par Cambio à la commune avec comme critère principal le souhait de créer le réseau le plus fin possible, de telle sorte que la distance à parcourir à pied par l’abonné pour rejoindre une station soit la plus réduite possible et que des voitures soient disponibles dans un rayon limité.