10 heures d’attente avant de se décider pour l’hélico allemand dans les Fagnes! Elio Di Rupo va écrire à la ministre de l’Intérieur

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a préparé un courrier à destination de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, « afin de pouvoir discuter du délai d’intervention constaté » lors de l’incendie qui a récemment touché les Hautes Fagnes, a-t-il indiqué lundi en commission du parlement régional.

Il y était interrogé par la députée germanophone Christine Mauel (PFF/MR) qui regrettait qu’un hélicoptère allemand prêt à intervenir ait dû attendre plus de dix heures avant d’entrer en action, l’autorisation devant venir du fédéral et non des autorités locales en raison du coût élevé de l’opération. Finalement, c’est un hélicoptère belge qui avait été privilégié.