Une semaine de festivité à Uccle pour la fête de la musique du 17 au 25 juin

Pendant neuf jours, les Ucclois auront l’occasion d’investir de nombreux lieux de la commune pour s’évader au rythme des sons, découvrir des styles musicaux différents en passant d’une scène à une autre. Les résidents des homes du CPAS ne seront pas oubliés puisque des concerts y auront lieu. Cette nouvelle édition, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 17 juin dans le quartier du Merlo, proposera une programmation éclectique et accessible à toutes les générations : fanfare festive de musique klezmer et d’Europe de l’Est, musique pop électro décalée, chanson belge, musique du monde, chorale, musiques traditionnelles de Wallonie et une soirée littéraire pour échanger et discuter sur les romans qui font la part belle à la musique.

Les « Uccle street sessions » au cours desquelles des musiciens locaux, sélectionnés suite à un appel à candidatures seront de retour et emmèneront le public dans leur univers musical de prédilection : Soul, Folk, Jazz, Rock, Funk, Rap et Dancefloor tropical. Les festivités se poursuivront le samedi 24 juin par des concerts organisés au Parc de Wolvendael et se clôtureront le dimanche 25 juin avec un concert de l’Association Philharmonique d’Uccle à la Maison communale et la série de concerts organisés par l’association Montagne en Sons dans le quartier de Saint-Job.

Parmi les artistes présents : Les taupes qui boivent du lait, Alek et les Japonaises, Jules et Jo, Besac Arthur, Berny Hoste Quartet, Mio and Rose, Benji Lali, Alex and the Badco, Deejay Manuel, Flo/Ki, Dav Id, Antoine Innocent, Fabrice Mukuna Band, Chorale Confettis, Carloo Cantores, Xavier Descamps, Little Noise, Florette, Le Cloud, Anakrouze…