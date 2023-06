Des subsides pour engager un Monsieur ou Madame Camp: voici les montants alloués aux 16 communes namuroises et de la Botte du Hainaut retenues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a dégagé cette année près de 92.000 € pour subventionner l’accompagnement des camps dans 56 communes, essentiellement situées dans le sud de la Wallonie.

Depuis maintenant plus de 15 ans, l’opération Well Camp permet aux communes participantes de disposer d’une personne-relais afin d’assurer une meilleure cohabitation entre les camps de mouvements de jeunesse, les riverains et la commune, durant la période estivale.

Cadrer et encadrer les camps des mouvements de jeunesse. - Belga

« C’est un rôle essentiel au vu des événements survenus ces dernières années », souligne le ministre Collignon. « Tant les autorités communales que les fédérations de mouvements de jeunesse sont désireuses d’assurer la bonne entente entre camps et habitants des localités concernées. »