Opération de la police de Binche: une amende ou un petit tour en voiture tonneau?

C’est un réflexe qui peut paraître bien ancré en 2023. Mais selon des chiffres de l’agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), en Wallonie, 10 % des passagers arrière ne bouclent pas leur ceinture de sécurité. À l’avant, c’est 5 %. Pourtant, le port de la ceinture réduit de moitié le risque de décès ou de blessure grave en cas d’accident. Même à 20km/h, rouler sans la boucler peut déjà vous exposer à un risque de blessure mortelle.

C’est donc dans un but de sensibilisation que la zone de police de Binche-Anderlues organisait, ce mardi, une opération de contrôle. En matinée, six motards ont patrouillé sur le territoire de Binche et dans l’après-midi, ils devaient se rendre dans les rues d’Anderlues.