Vite à la plage… mais pas à la mer!

Avec ce soleil éblouissant et cette chaleur qui s’est installée chez nous ces dernières semaines, ni une ni deux, j’ai écouté ma cousine qui m’a conseillé de passer quelques jours les pieds dans l’eau, au Landal Greenparks. Et ma cousine, elle s’y connaît… elle épluche tous les sites et toutes les offres pour savoir ce qui est le plus intéressant. Hé hop, en voiture Simone, j’embarque les enfants, deux amis qu’ils ont invités et mon amoureux à destination des Lacs de l’Eau d’Heure. Dès notre arrivée, au Landal Greenparks nous avons tous été éblouis par le cadre. Le vert et le bleu dominent, un sentiment de liberté et de bien-être nous envahit dès que nous apercevons la plage. Après avoir récupéré les clés, j’ouvre la porte de notre cottage de 6 personnes et… waouw, moderne, coloré, confortable et avec vue imprenable sur le lac. C’est sûr, ce soir on mange sur notre terrasse.

Le lendemain matin, heureusement que j’avais réservé le forfait petit-déjeuner, j’avais la flemme. Les plus jeunes sont partis ensuite pour les châteaux gonflables, la pataugeoire et le kids club, pendant que les ados se sont lancés avec mon compagnon dans une initiation au paddle et au kayak. Vous commencez à me connaître, j’ai saisi cette opportunité pour faire un tour à l’espace bien-être et m’enfiler une petite glace de derrière les fagots, avant de retrouver ma petite troupe pour un déjeuner ensoleillé toujours sur notre terrasse privée.