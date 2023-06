Manifestation du non-marchand à Bruxelles: un incident éclate avec le Vlaams Belang

D’autres visages connus

Plusieurs personnalités politiques de premier rang étaient présentes mardi matin lors de la manifestation en front commun syndical du secteur non marchand à Bruxelles. On a ainsi pu apercevoir le président de Vooruit, Conner Rousseau, et le co-président de Groen, Jeremie Vaneeckhout, deux partis membres de la majorité au niveau fédéral. Dans les rangs de l’opposition, le PTB était également représenté.

Belga

La présence de Conner Rousseau - très courtisé pour des photos mardi matin - au sein de la manifestation pourrait étonner puisque le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke, cible de nombreuses critiques, est issu du parti qu’il préside. Mais l’étoile montante socialiste assume totalement.

«Jamais un ministre fédéral de la Santé n’a investi autant dans le secteur que Frank Vandenbroucke, avec 5 milliards d’euros», souligne-t-il ainsi. «Il y a beaucoup de défis et on y fait face», reconnait Conner Rousseau. «Le ministre fait un très bon travail et a réussi à recevoir des moyens supplémentaires pour améliorer les conditions de travail. J’espère qu’il pourra rester à son poste pour continuer les réformes et poursuivre les investissements dans les soins de santé.»

Les changements dans le secteur ne se font pas en un jour, insiste le président de Vooruit, pour qui il est important d’être présent à la manifestation afin d’écouter le personnel du non marchand, de lui parler et de lui expliquer les évolutions en cours.

Soins de santé et petite enfance

Conner Rousseau entendait aussi et surtout dénoncer la politique des soins de santé et de la petite enfance en Flandre, où aucun investissement supplémentaire n’a été décidé malgré la situation. Il n’y a en effet pas assez de places d’accueil au nord du pays, ni suffisamment de personnel, avec des prix en crèche trop chers, explique-t-il.

«La crise dans le secteur de la petite enfance est énorme en Flandre», alerte le président des socialistes flamands, déjà en campagne pour les élections de juin 2024 et qui, par sa présence, entend demander que davantage de moyens soient dégagés en Flandre pour le secteur du non marchand.

Une délégation de Groen était également présente mardi matin dans les rues de Bruxelles, avec son co-président Jeremie Vaneeckhout. Un parti lui aussi dans la majorité au niveau fédéral, mais bien dans l’opposition au nord du pays.