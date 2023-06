Un médecin attaqué avec des ciseaux par un interné à la prison de Merksplas

Lundi, le personnel et les syndicats ont mené une nouvelle grève de 24 heures à la prison de Merksplas, précisément pour dénoncer de nombreux incidents impliquant des internés. Ceux-ci doivent être placés dans un centre de psychiatrie légale, mais la capacité d’accueil y est insuffisante. Ils sont alors envoyés à Merksplas, faute de place. De plus, le personnel estime ne pas être suffisamment soutenu par sa direction.

« Une fois de plus, c’est le personnel qui en paie les frais », a réagi le représentant syndical Hans Tielens (ACV-CSC). « Les agressions contre le personnel ne cessent d’augmenter. Une fois de plus, il s’agit d’une agression dans le fameux service où sont placés les internés les plus gênants de Merksplas. »