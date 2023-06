Julia Vignali abandonne «Télématin» pour «Affaire conclue»: voici la vraie raison de son départ de l’émission matinale de France 2

Le mercato télé ne fait que commencer, et ça part sur les chapeaux de roues !

Ça aura été le feuilleton de la semaine passée. Sophie Davant quitte « Affaire conclue », Julia Vignali reprend sa place, l’obligeant à abandonner « Télématin », qu’elle présentait avec Thomas Sotto. Pour accompagner le journaliste, France Télévisions est allée voir chez M6, recrutant Marie Portolano, l’animatrice du « Meilleur pâtissier ».

Autant dire que le jeu de chaises musicales n’est pas terminé puisqu’on ne connaît pas le nom de celui ou celle qui va reprendre les commandes du concours culinaire. Et on ne devrait pas le découvrir tout de suite puisqu’une saison a été enregistrée il y a quelques semaines, pour une diffusion à la rentrée, avec Marie Portolano, qu’on retrouvera donc sur RTL tvi et sur France 2 à la même période.