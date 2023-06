Après avoir quitté RTL pour LN24, Martin Buxant va faire son grand retour au service du RTL Info

Voilà une annonce qui crée la surprise ! Alors qu’il avait quitté RTL en 2019 pour se lancer dans l’aventure LN24, voici que Martin Buxant retrouve RTL pour y traiter l’information politique et économique. « À l’heure où l’économie se réinvente pour faire face à de multiples défis (notamment climatiques et digitaux), Martin Buxant couvrira l’actualité politique et économique en vue de la rendre plus accessible et attrayante. Sans cesse innovant et accrocheur, avec la bonne humeur comme marque de fabrique, il a développé un ton et un style qu’il mettra au service de RTL info », précise le communiqué.

En devenant la nouvelle incarnation politique et économique de RTL info, Martin Buxant fera en sorte que tous ceux qui choisissent RTL pour s’informer, que ce soit en télé, en radio ou en digital, soient au cœur des événements. Rien ne leur échappera sur les grands enjeux et débats qui façonnent notre pays, en particulier à l’occasion des élections qui auront lieu en 2024, l’une des plus importantes échéances électorales que la Belgique ait connue puisque des élections législatives, régionales, européennes et locales auront lieu l’année prochaine.