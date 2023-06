Les commerces du quartier européen à Bruxelles en fête cet été

Dès ce mardi 13 juin, les devantures des commerçants se pareront de ballons rouges biodégradables chaque 2e mardi du mois, signe du soin particulier apporté à l’accueil des clients qui caractérise ce quartier si spécifique de Bruxelles. À la clé, toute une série de surprises et un lancer de ballons pour répandre une ambiance festive et ludique.

« Ces actions lancées par nos commerçants et soutenues par l’ASBL de la Ville de Bruxelles, EntreprendreBruxelles, contribuent à rythmer la belle saison de joie et de partages, tout en renforçant le lien humain entre les commerçants et leurs clients, cher au quartier. L’occasion également de faire découvrir son ambiance et ses offres uniques aux Bruxellois », se réjouit Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.