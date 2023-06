Dražen Brnčić, le Belge qui a évolué au grand Milan de Berlusconi: «C’était un grand président»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’annonce du décès de Silvio Berlusconi survenu ce lundi, Dražen Brnčić, ancien coach de l’Union SG et du FC Liège, s’est souvenu de sa saison milanaise et de son président, Il cavaliere: «Même si je ne le connaissais pas bien et que je ne le voyais pas tous les jours, j’ai ressenti une certaine émotion en apprenant sa disparition. Je n’évoque pas ici le personnage politique mais bien l’homme et le président d’un des plus grands clubs du monde. Il avait un charisme et un humour incomparables. Un de ces personnages qu’on n’oublie pas.»

de videos

Si trois joueurs belges évoluent actuellement chez les Rossoneris, Dražen Brnčić, lui, a évolué au Milan AC en 2000 et a cotoyé des joueurs de la trempe de Costacurta, Maldini, Leonardo, Boban ou encore Shevchenko.