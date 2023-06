Le refuge Veeweyde, à Anderlecht, va étendre sa surface d’accueil

Inauguré il y a plus de 40 ans, les installations d’Anderlecht étaient mûres pour une rénovation, explique son président, Gaëtan Van Goidsenhoven. Le chantier qui durera deux ans permettra au refuge d’être à la pointe de ce qui se fait en matière d’accueil des animaux.

Le but n’est pas nécessairement d’accueillir plus d’animaux mais de leur offrir de meilleures conditions de vie. Les 80 niches destinées aux chiens leur assureront, par exemple, un espace de vie augmenté, explique la directrice Noémie Cluytens. L’espace NAC (nouveaux animaux de compagnie) sera redessiné avec 40 niches modulables. Et ce seront les chats qui bénéficieront du plus gros changement. Ils disposeront de 32 niches.