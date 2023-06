Projet de logements à la gare de Treignes: une campagne de financement est lancée (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous en parlions récemment. Le projet de développement de logements au sein de la gare de Treignes n’est pas abandonné. Le bâtiment a été racheté en mars 2021 par la coopérative « Sur les rails » afin de conserver ce patrimoine important pour la région. Depuis peu, les travaux ont même commencé. Le but est de transformer les lieux en divers espaces : une zone partagée, un logement de groupe d’une trentaine de lits, cinq kots de mise en autonomie pour les jeunes, quatre appartements financièrement accessibles à une population plus fragile ainsi qu’un logement d’urgence et une laverie sociale.