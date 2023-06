Manifestation du secteur non marchand: les syndicats affirment leur intention de continuer la mobilisation, «quand on prend les travailleurs pour des citrons, à un moment ils n’ont plus de jus à donner»

Au terme de la manifestation, qui a rassemblé au moins 11.000 personnes selon les syndicats et 7.000 selon la police, les différents syndicats du front commun se sont brièvement adressés aux affiliés présents. S’ils ont salué la participation d’aujourd’hui, ils ont néanmoins appelé à plus de mobilisation encore pour enfin faire entendre les revendications du non marchand – surtout à l’approche de la période électorale. « Vous pouvez faire craquer le gouvernement ! », a lancé Yves Hellendorff, secrétaire national CNE Non Marchand à la foule. « 2023 et 2024 doivent être les années du changement. »

Même son de cloche chez Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale Setca-BBTK, qui a insisté sur l’urgence de la situation. « Quand on prend les travailleurs pour des citrons, à un moment ils n’ont plus de jus à donner », a-t-elle envoyé sur scène.