Jan Vertonghen toujours absent de l’entraînement des Diables: qui pour le remplacer en cas de forfait contre l’Autriche?

Si Romelu Lukaku et Michy Batshuayi manquaient encore à l’appel, c’était tout à fait normal puisque les deux attaquants sont arrivés mardi soir après avoir respectivement joué samedi en finale de la Ligue des champions et dimanche en finale de la Coupe de Turquie. Ils sont attendus à l’entraînement ce mercredi. Tout comme Jan Vertonghen ?

Deuxième jour de préparation à Tubize et toujours pas de Jan Vertonghen lors de la séance collective dirigée par Domenico Tedesco. Le défenseur du Sporting d’Anderlecht, qui a maintenu sa condition physique du côté de Tubize avant ce dernier rassemblement de la saison, s’était déjà contenté d’une séance à l’intérieur ce lundi. Bis repetita donc ce mardi à quatre jours de la rencontre entre la Belgique et l’Autriche (samedi 20h45).

Bornauw ou Al-Dakhil titulaire ?

Rien n’est moins sûr. Et si l’Anversois n’est toujours pas là, la question de sa participation à ce deuxième match qualificatif pour l’Euro face à l’Autriche se posera encore davantage dans l’esprit de Domenico Tedesco. Le technicien allemand compte en ses rangs quatre autres défenseurs centraux : Wout Faes, Arthur Theate, Sebastiaan Bornauw et Ameen Al-Dakhil. Sachant que Faes a été titulaire à deux reprises en mars et que Theate a évolué comme back gauche et si Tedesco poursuit avec une défense à quatre, l’autre position de défenseur axial se jouerait entre Bornauw et le nouveau venu Al-Dakhil. Avec sans doute une longueur d’avance pour l’arrière de Wolfsburg.