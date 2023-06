«The Voice Kids»: voici quand arrive la nouvelle saison sur TF1 et ce n’est plus le samedi…

Dans le jury, on retrouve Slimane, Nolwenn Leroy, Kendji Girac et Patrick Fiori. Nikos Aliagas reste évidemment à la présentation.

Parmi les nouveautés, on peut citer le super block, qu’on a découvert lors de la dernière saison de la version adultes et qui permet d’éliminer de la course un coach qui s’est pourtant retourné. Pour le reste, rien ne change.

Autre information dévoilée lors de la conférence de presse : les co-coachs. Vitaa et Claudio Capéo accompagneront Slimane, Bilal Hassani et Joyce Jonathan travailleront avec les talents de Nolwenn Leroy, tandis que Christophe Willem et Ycare épauleront l’équipe de Patrick Fiori. De son côté, Kendji Girac a fait appel à Wejdene et Soolking.