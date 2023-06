Guerre en Ukraine: le chef de l’Otan espère que la contre-offensive incitera Poutine à négocier

« Plus (les Ukrainiens) gagneront de terrain, plus il est probable que le président Poutine comprenne qu’il doit s’asseoir à la table des négociations et donner son accord à une paix juste et durable », a dit le patron de l’alliance de défense occidentale, qui doit être reçu mardi par le président américain Joe Biden.

de videos

Cette entrevue aura lieu à quelques semaines du sommet annuel de l’Otan à Vilnius (Lituanie), en théorie le dernier pour Jens Stoltenberg dont le mandat s’achève cet automne.