Gros déploiement de pompiers et policiers sur le terril à Châtelineau (vidéos)

Ce mardi, aux alentours de 14 heures, les pompiers de Jumet sous les ordres du sergent Attianese, de l’adjudant Delvigne et du lieutenant Gelpi sont intervenus en nombre sur le terril, rue des Sarts à Châtelineau.

Plusieurs citernes ont été envoyées en renfort. Les pompiers ont même dû faire appel à deux camions feux de forêt. Un deuxième départ a été demandé sur les lieux. Et pour cause : à l’arrivée des pompiers, le feu était impressionnant et menaçait de se propager aux habitations voisines.