Le sport comme image de marque: «C’est un vecteur extrêmement porteur et ça fait aussi appel à des valeurs universelles»

Les sponsors sont devenus indissociables du monde du sport. Derrière chaque club, derrière chaque événement sportif, on retrouve plusieurs marques qui se partagent le gâteau de la visibilité. Car finalement, quoi de plus fédérateur et clivant qu’une compétition sportive retransmise dans le monde entier ? Cette notion, Emirates l’a bien comprise. Depuis bien longtemps. On peut facilement associer la compagnie aérienne à des clubs d’envergure mondiale tels que le Real Madrid, l’AC Milan ou encore Arsenal puisqu’elle est le sponsor maillot principal de ces équipes. Derrière cette vitrine, Emirates s’efforce depuis de nombreuses années de nouer et de sponsoriser pléthore d’événements, clubs ou ligues. Toujours avec cette recherche du prestige. « La plupart de nos grands contrats de sponsoring sont des contrats pluriannuels. On ne sponsorise pas un événement en particulier. On s’associe à des fédérations, des organisations avec, généralement, une portée mondiale », nous explique Jean-Pierre Martin, Country Manager d’Emirates en Belgique.

Cette notion est d’ailleurs un élément important pour la compagnie basée à Dubai. « La volonté générale de tous nos contrats de sponsoring, c’est de se faire voir. D’acheter de la visibilité ou, en tout cas, que le contrat implique une visibilité mondiale si possible. Si vous regardez bien, les associations ou les fédérations dont nous sommes sponsors ont toujours une portée mondiale. » Cela ne veut pas dire que l’ancrage local est totalement délaissé. « Il y en a toujours un dans ce que nous faisons, mais à travers une organisation qui a une portée mondiale », ajoute Jean-Pierre Martin

En Belgique, on retrouve Emirates derrière des événements comme l’ATP d’Anvers ou l’Open de Belgique de Golf. « Le Soudal d’Anvers (qui a eu lieu en mai dernier, ndlr), ça fait partie du contrat de sponsoring pour le European Tour dont nous sommes sponsor principal. Il a ses propres tournois à travers l’Europe avec une finale à Dubaï. Depuis deux ans, une date belge a été ajoutée au calendrier du European Tour. Et donc, du coup, on est présent parce que nous sommes le sponsor principal. C’est la même chose avec l’ATP. »

Au travers de son sponsoring, on le sent et on le voit, Emirates cherche avant tout à mettre son image en avant. « On veut que notre marque soit reconnue mondialement », précise Jean-Pierre Martin. Et si le sport est l’un des principaux canaux, le sponsoring de la compagnie aérienne touche également d’autres secteurs comme l’art et la culture. Le sport garde cependant une place primordiale. « C’est un vecteur extrêmement porteur et ça fait aussi appel à des valeurs universelles. Le sport, il est présent partout dans le monde. Chez nous, on parle beaucoup de foot ou de cyclisme, de rugby et des golf. Mais on sponsorise également du football australien, du cricket en Angleterre, du baseball aux Etats-Unis. »