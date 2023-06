Pieter Gerkens explique pourquoi il a choisi La Gantoise plutôt que le Standard: «Gand est un club stable, qui joue presque chaque année en Europe»

« J’ai connu une période difficile cette saison en raison d’une blessure », poursuit-il. « J’ai presque tout joué avant cela. Ma rééducation s’est également avérée plus longue que prévu. En février, j’avais déjà compris que nos chemins allaient se séparer à l’Antwerp. Je n’ai pas vraiment fêté le titre. Lors des premiers matches, j’étais présent et j’ai donc ressenti un certain engagement, mais à la fin, je n’ai plus participé. Je continue à travailler dur pour être au top de ma forme. Je veux le devenir le plus rapidement possible. Ma capacité à courir et mon intelligence de jeu sont mes points forts. Je peux jouer à différents postes. Je pense que Vanhaezebrouck peut aussi l’apprécier. Mes ambitions ? Je pense que nous devons absolument viser une place en Playoffs 1. Nous devrions pouvoir nous battre pour une place dans les quatre premiers.