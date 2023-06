Façades végétalisées, arbres plantés…: Verviers veut donner un coup d’accélérateur à sa végétalisation grâce au Plan Canopée

«On ne peut pas se cacher et se dire que ce seront nos successeurs qui régleront nos problèmes»

Jean-François Chefneux. - A.F.

Par A.F.

« Il faut poser aujourd’hui des gestes qui permettront à cette ville d’être vivable quand les conséquences du changement climatique se feront sentir, et plus particulièrement dans nos cœurs de ville. Donc l’objectif, c’était d’avoir une colonne vertébrale pour répondre à tous ces changements », indique Jean-François Chefneux.

Les bureaux Artau et Buur ont d’ores et déjà identifié 30 actions concrètes à mettre en place. Certaines d’entre elles sont déjà envisagées par la Ville. Elles s’articulent majoritairement autour des aménagements futurs des espaces publics avec cette réflexion de verdurisation, de plantation d’arbres et de meilleure gestion de l’eau.

« On a les aménagements des cours d’écoles, il y a aussi toute la problématique des alignements d’arbres à finaliser, des statuts de protection particuliers à donner aux arbres remarquables sur des terrains privés », cite l’échevin.

« On peut noter également toute la réflexion des pieds de façade. » Sur cette dernière mesure, il s’agira d’installer de la verdure entre les façades à rue et le reste du trottoir. « On court aujourd’hui après les gens parce que leur trottoir n’est pas désherbé et en même temps on est en train d’imaginer des travaux pour verduriser ces mêmes trottoirs. Donc on va devoir se poser des questions de changements presque systémiques », déclare Jean-François Chefneux. « Les approches actuelles qui datent de très longtemps vont devoir être modifiées avec un objectif vraiment concret. On ne peut pas se cacher et se dire que ce seront nos successeurs qui régleront nos problèmes. On doit aujourd’hui assumer des décisions complexes qui permettront à la ville de Verviers d’être attractive demain, parce que l’attractivité des centres-villes se jouera aussi sur ces questions de minimisation du réchauffement climatique. »