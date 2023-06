Tarifs de distribution d’électricité: plus de 100 euros de différence entre Viroinval et Chimay

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis la crise, le prix de l’énergie est une préoccupation majeure de chaque ménage. Si l’on peut agir afin de réduire nos factures, certaines composantes du prix sont imposées en fonction de notre lieu de résidence. C’est le cas des tarifs de distribution de l’électricité qui couvrent les frais liés à l’utilisation du réseau de distribution ainsi que les obligations de service public à charge des gestionnaires de réseau : entretien de l’éclairage public, soutien au renouvelable…

CallMePower a comparé les tarifs d’électricité des 22 gestionnaires de réseau de distribution (GRD), sur base d’une consommation moyenne de 1.600 kWh le jour et de 1.900 kWh la nuit. Les différences de prix peuvent s’élever jusqu’à 186 € entre la commune la moins chère et la plus chère, sur base annuelle.