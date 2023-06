TMC diffuse le concert d’Indochine dont a été privée la Belgique

En 2020, Indochine frappe un grand coup en annonçant pour 2021 une tournée des stades, baptisée Central Tour, afin de célébrer son quarantième anniversaire. Mais pour les fans belges, qui ont toujours été fidèles à la formation, même durant sa traversée du désert, c’est plutôt la douche froide : les interprètes de « L’aventurier » ne s’arrêteront pas dans notre pays ! Un choix d’autant plus difficile à encaisser que Nicola Sirkis et son frère Stéphane ont des liens très forts avec notre royaume, puisqu’ils ont passé une partie de leur enfance à Bruxelles et dans le Hainaut. Mais pour le groupe, la décision de ne pas passer par la Belgique tient en trois mots : stade Roi Baudouin.

Nicola Sirkis estime que celui-ci n’accueille pas dignement le public. Une explication que celui-ci a du mal à comprendre, en sachant que les plus grands se sont produits au Heysel. « Nous sommes les premiers malheureux de ne pas faire ce concert chez vous », nous avait alors confié le chanteur d’Indochine. « Mais quand Madonna ou Robbie Williams se produisent au Heysel, je ne pense pas qu’ils aient été y voir un artiste avant, en tant que simple public. Moi, j’ai vu U2, Coldplay et One Direction au stade Roi Baudouin. Je sais ce que subit le public. Ce n’est donc pas du snobisme de notre part. Notre décision, c’est par respect pour les spectateurs. Si la Ville de Bruxelles estime normal de faire 3 heures la queue avant le concert et ensuite 5 heures pour rentrer à la maison, moi, je ne suis pas d’accord. Lorsqu’on est allés voir One Direction avec nos enfants, on est restés bloqués dans le parking C de 22h30 à 3h du matin ! On ne donne que six concerts pour nos 40 ans et on ne veut pas qu’il y en ait un qui laisse un mauvais souvenir. Et surtout pas en Belgique, un pays auquel je suis très attaché. On a essayé de me faire passer pour un anti-Belge, alors que j’ai vécu jusqu’à 15 ans chez vous, que tous nos albums ont été enregistrés ici, tout comme pratiquement tous nos live. »