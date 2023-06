«Meurtres en pays cathare»: quand Elodie Fontan se la joue dark

Lorsqu’on parle d’Elodie Fontan, on pense d’office, par association, à Philippe Lacheau, dont elle partage la vie depuis 2015 et avec qui elle a un enfant né en 2019. Au cinéma, le couple est indissociable. Elodie est de tous les films réalisés par son mari : « Baby-sitting 2 », « Nicky Larson », « Alibi.com » et sa suite… Mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’a pas sa propre carrière de comédienne de son côté. À commencer par la trilogie des « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? ».

Un rôle pour lequel elle change radicalement de look. Bye-bye sa longue chevelure blonde ondulée, place à une coupe courte et noire. Une perruque en fait. « Avec la réalisatrice, on voulait un personnage un peu dark », explique-t-elle. « Et pouvoir changer de tête, c’est génial. »