Le maire de Téhéran, en Iran, reçu à l’hôtel de Ville de Bruxelles… une invitation qui passe mal: «C’est choquant et regrettable»

Pareil du côté des libéraux où David Leisterh, député bruxellois et président du MR bruxellois, fait savoir son mécontentement : « C’est choquant et regrettable. Je demande des explications : dérouler le tapis rouge à ceux qui détiennent des otages n’est pas acceptable. »

La pilule a également du mal à passer pour Marie-Christine Marghem (MR), députée fédérale : « On vient à peine de clore un chapitre douloureux avec l’Iran et ses pratiques barbares et on reçoit le maire de Téhéran à l’hôtel de ville de Bruxelles ? Où sont la diplomatie, le respect de nos valeurs ? »

Contacté par nos confrères, Pascal Smet, à l’origine de l’invitation, admet en partie son implication dans sa venue mais rejette également une partie de la responsabilité sur la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).