Teddy Teuma pourrait quitter l’Union pour rejoindre Will Still: «J’ai donné mon accord à Reims»

Teddy Teuma est plus que jamais proche d’un départ de l’Union Saint-Gilloise lors du mercato estival. Interrogé par nos confrères de la DH, le capitaine Saint-Gillois a confirmé ses envies de départs et a avoué qu’il espérait ne pas être bloqué par l’Union.

Sauf retournement de situation, Teuma se dirige vers la Ligue 1, où il pourrait rejoindre Will Still à Reims. « C’est un projet qui coche toutes les cases, aussi bien sportivement que financièrement. La direction de Reims m’a fait comprendre qu’elle recherchait un joueur expérimenté capable d’encadrer les plus jeunes. J’ai eu une discussion très positive avec Will Still », a confié le joueur de l’Union.