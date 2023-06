Mark et son épouse remportent 1 million d’euros à l’EuroMillions… avant de tomber de très haut: «Cela faisait beaucoup à assimiler»

Mark Francis, un Gallois de 49 ans, regardait la télévision lorsqu’il a reçu le mail lui confirmant qu’il venait de gagner à l’EuroMillions, rapporte le Sun. Il a attrapé son téléphone pour annoncer la bonne nouvelle à sa fiancée Helen, une aide-soignante, qui se trouvait avec un patient à l’époque.

« J’étais sur le point de laver une dame et je lui ai dit que je ne pouvais pas parler », se souvient-elle. « Mais il disait non, non, non, je dois te le dire : on a gagné à la loterie. »