Un homme de 79 ans soupçonné d’avoir harcelé une employée de Colruyt pendant des années: «Il tenait même une liste de toutes leurs rencontres»

Le harcèlement aurait commencé à la piscine. Alors qu’elle ne se sentait plus à l’aise en s’y rendant, l’homme a commencé à se rendre sur son lieu de travail, au Colruyt. « Il connaissait ses parents parce qu’ils tenaient tous deux un stand au marché aux puces de Geel », a déclaré la procureure Patti Broeckx, affirmant que c’est via eux qu’il a appris où elle travaillait. « Il tenait même une liste de toutes leurs rencontres », a-t-elle ajouté.

Ces faits durent depuis huit ans et la victime demande 12.000 euros de dommages et intérêts. De son côté, J.H. affirme qu’il ne s’agit que de coïncidences. Comment expliquer alors que l’homme détient une liste de toutes leurs rencontres ? Il s’agissait selon lui de précautions et non pas d’obsession, suite à la première plainte déposée contre lui en 2016.