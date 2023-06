Un terrain de motocross à Gouy-lez-Piéton: «Encadrer ce sport est indispensable pour la sécurité», estime Thierry Klutz, cofondateur de MotoDev

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« L’image du motocross n’est pas celle qu’il mérite » assure Thierry Klutz qui se bat pour faire bouger les choses. Durant trois décennies, le motard liégeois a écumé tous les terrains au top niveau. Et quand il s’est retiré de la compétition, il s’est investi avec le même enthousiasme pour redorer l’image de la moto tout-terrain et défendre sa cause devant les parlementaires wallons. Il travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec les cabinets de la ministre Tellier (Environnement) et du régional de l’étape, Adrien Dolimont (Infrastructures sportives).