Une bagarre entre bandes d’adolescents à Mons provoque un important déploiement policier

Des riverains ont été surpris de découvrir six combis de police devant leur maison à la rue Rachot à Mons. L’explication est simple. Deux bandes de jeunes ont déclenché une bagarre.

La police de Mons-Quévy n’a pas lésiné sur les moyens. « Il s’agit de petites bandes d’école. On fait attention à ça en ce moment. Comme il fait chaud, ils sont plus souvent dehors. On veut couper court à ces pratiques pour éviter de plus gros problèmes. »