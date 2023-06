La plaine de jeux du Parc d’Enghien se concrétise: «Nous avons eu l’accord de la Région wallonne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait des années que l’on parle d’une plaine de jeux dans le parc d’Enghien. « C’est un vieux projet, lancé en 2016 si je me souviens bien » explique le bourgmestre Olivier Saint Amand (Ecolo). « On voulait quelque chose de plus attractif pour les familles. Il y a énormément de joggeurs ou de marcheurs dans le parc, on peut également y pique-niquer ou faire des visites culturelles… mais il n’y a pas d’espace dédié aux enfants, et dans l’offre globale, ça nous semble être un manque important. »