Séisme chez Colruyt: le CEO Jef Colruyt quitte son poste

Goethaert (56 ans), ingénieur civil de formation, travaille pour Colruyt depuis 2012. En 2013, il a pris en charge la division de production alimentaire du groupe et en 2019, il a rejoint les marques privées du détaillant, entre autres. Depuis avril dernier, il est directeur des opérations et s'est également vu confier la responsabilité des départements commerciaux.

« La gestion quotidienne et l'avenir du groupe Colruyt sont entre de bonnes mains avec Stefan et son comité de direction », déclare Jef Colruyt. « Après dix ans au sein du groupe, il dispose du bagage nécessaire et d'une connaissance approfondie des différentes activités pour continuer à façonner et à réaliser la stratégie du groupe Colruyt dans un marché de détail en pleine évolution. »